Türkçe eskiden daha mı iyi konuşuluyordu? Tarihçi Emrah Safa Gürkan yanıtladı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 19:03

Güncelleme: 05.05.2024 - 19:03

Sosyal medyada TRT Arşiv videoları zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Yurttaşlar videolardaki Türkçe dil kullanımına övgülerde bulunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, TRT Arşiv'in 1983 yılında yayımladığı bir videoya alıntı yaparak, "Bir ülke nasıl 40 yılda konuşmayı unutur aklım almıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşıma Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan yanıt geldi.

1983 yılında sınav öncesi, sınava girecek öğrenciler ve velilerle yapılan röportajları izliyoruz. pic.twitter.com/porfPqxhEj — TRT Arşiv (@trtarsiv) June 19, 2020

"HER İŞİMİZ ŞEKİLCİ"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her işimiz şekilci olduğu için bayılıyoruz böyle şeylere. 40 sene önce kimse böyle konuşmuyordu, suni bir Türkçe bu. Dil böyle bir şey değil. Yaşayan bir şey. Yaşamla birlikte de değişen bir şey. Burada çok kompleks bir Türkçe konuşulmuyor. Basit. 3-4 kelimelik. Sadece aksan resmi, o da empoze zaten. Derdin Türkçe ise gene oldukça kısıtlı bir Türkçe konuşuluyor burada da zaten. Yani iyi mi kötü mü Türkçeleri bunu anlayamayız. Kulağına dublaj gibi gelince iyi Türkçe olmuyor o ne yazık ki. Şekilcilikten öleceğiz yeminle...

Mevzu Türkçe bozuldu, bozulmadı değil. Onun kriteri ne bakmak lazım.

1. Videodaki Türkçe sıradan bir Türkçe, 3-5 kelime ile konuşuluyor. Sadece kulağa hoş geliyor.

2. O dönemde böyle bir Türkçe konuşulmuyordu. Radyo, film, TV'de böyle konuşuluyordu ama şehrin göbeğinde bile böyle konuşulmuyordu."

"TV KANALI BİR TANEYDİ"

Ardından Emrah Safa Gürkan paylaşımlarına şu ifadelerle devam etti:

"Arkadaşlar, bundan 30-40 sene önce. TV kanalı bir taneydi. Kamera, çekim ekipmanı çok pahalıydı. Çekimler dikkatlice planlanmış mizansenlerdi.

Dolayısıyla oradaki Türkçe, kılık kıyafet, üslup daha itinalıydı. Bugün çekim yapmak kolay. Herkesin elinde Iphone var. Gerçek halkı görüyoruz. Eskiden görmüyorduk. Olay bu. Dolayısıyla, arşivden çıkardığınız TRT çekimleri sosyolojik bir olguya işaret etmez. Sadece kameranın yaygınlaşmasına işaret eder."