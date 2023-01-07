Türkiye 2022 video oyun istatistikleri açıklandı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 07:00

Oyun satışı yapmayan, yalnızca farklı üretici ve oyun stüdyolarının yayımladığı oyunların, resmi platformlardaki fiyatlarını karşılaştıran bir internet sitesi olarak faaliyet gösteren bir internet sitesinde oyuncular 2022 boyunca 720 bini aşkın arama yaptı.

Bu aramalar içinde ilk sırada Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan GTA V geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan site kurucusu Oytun Şengül, “Steam platformunun verilerinden elde ettiğimiz bilgilere göre Türkiye'deki oyuncu ekosistemi 2022'de ağırlıklı olarak çok oyunculu online (MMO) oyunlara ve ücretsiz seçeneklere yöneldi. Yılın en çok oynanan oyunları sırasıyla CS:GO, DOTA 2 ve Lost Ark oldu" dedi.

EN ÇOK ARATILAN OYUN: GTA V

Küresel ekonomik gelişmelerin video oyun piyasasını da etkilediğini ve oyun fiyatlarının tüketiciye yansıdığını belirten Şengül, “Bir oyuncu topluluğuna dönüşen Enucuzoyun.com olarak ziyaretçi sayımızla Google ve Steam’den sonra arama hacimlerini değerlendirebilecek bir platform olarak konumlanıyoruz. Platformumuzda 30,5 bini aşkın aramaya konu olan GTA V'i arama hacmi bakımından Elden Ring ve God of War isimli oyunlar takip ediyor. Oyun platformları dönemsel kampanyalarla video oyunlara daha hesaplı fiyatlarla erişebilme olanağı tanıyor. Enucuzoyun.com olarak biz de özellikle PC oyunları için Türkiye'deki resmî satıcıların güncel fiyatlarını, fiyat geçmişlerini, oyunların minimum sistem gereksinimlerini, kullanıcı yorumlarını ve video oyuncuların ilgisini çekebilecek ayrıntıları bir araya getiriyoruz. Eğlenme maliyetlerinin giderek arttığı bir dönemde Enucuzoyun.com olarak kullanıcılarımızın tasarruf edebilmesine odaklanıyoruz" diye konuştu.

Yayımlanan raporda kullanıcıların hangi oyunları istek listesine eklediğine dair veriler de en çok aranan oyunlarla uyum gösterdi. Kullanıcıların en çok Elden Ring, GTA V ve Red Dead Redemption 2 video oyunlarını istek listesine eklediklerini dile getiren Şengül, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: