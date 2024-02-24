Türkiye'de en çok Samsun'da üretiliyor: Özel izinle yetiştiriliyor! Rekolte her yıl artıyor...

Türkiye’de en çok kenevir üreten ve en çok fındık üreten 2’nci il olan Samsun’da üretim alanları ve rekolte her geçen yıl artıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:07
Türkiye'de en çok Samsun'da üretiliyor: Özel izinle yetiştiriliyor! Rekolte her yıl artıyor...
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2023 verilerine göre Samsun’da Bafra’da 2, Havza’da 42, Vezirköprü’de 71 ve Ladik’te 55 olmak üzere toplam 170 çiftçi kenevir üretiyor. Bafra’da 454 dekar alanda sadece tohum üretilirken, 4 ilçede 170 üretici toplam 2 bin 543 dekar alanda kenevir tohum ve lifi üretiyor. Aynı zamanda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi de açık alan ve sera dahil toplam 8 bin dekar alanda kenevir üzerine AR-GE çalışması gerçekleştiriyor. 2024 yılında Samsun’da üretim izni alan firmaların sayısı artarken, bu yıl AR-GE hariç 10 bin dekara yakın alanda kenevir üretim yapılması öngörülüyor.

Samsun’da 2023 yılının fındık rekolte sonuçları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı verilere göre Samsun’un rekoltesi en yüksek ilçesi 47 bin 766 ton ile Çarşamba oldu. Çarşamba’yı 34 bin 476 ton ile Terme takip ederken, Salıpazarı 10 bin 758 ton ile 3’üncü, Ayvacık 9 bin 232 ton fındık üretimi ile 4’üncü sırada yer aldı. Samsun’da ayrıca Alaçam’da 137 ton, Asarcık’ta 410 ton, Atakum’da 2 bin 530 ton, Bafra’da bin 950 ton, Canik’te bin 218 ton, İlkadım’da 568 ton, 19 Mayıs’ta 3 bin 621 ton, Tekkeköy’de 5 bin 783 ton ve Yakakent’te ise 50 ton fındık elde edildi. Samsun’da fındık üretilen tarım arazilerine 2024 yılı itibariyle birçok tarla eklenirken, bu yıl sonundaki rekoltenin 2023 yılının üstüne çıkarak Ordu’ya yaklaşması tahmin ediliyor.


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