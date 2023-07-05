Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
JustWatch, Türkiye'de dijital platformlarda geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. İşte listede yer alan yapımlar...
Popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarındaki verileri derlemesiyle bilinen JustWatch, geçen hafta boyunca Türkiye'de internetten en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı.
Açıklanan veriler, çoğumuzun son zamanların en popüleri dizisi The Idol, film olarak ise Kutsal Damacana 4 izlediğini gözler önüne seriyor.
WebTekno'nun aktardığına göre; JustWatch'un 26 Haziran - 2 Temmuz tarihlerini kapsayan verilerinde Avatar 2'nin Disney+'a gelmesiyle ne kadar ilgi gördüğü de ortaya çıktı.
Geçen haftanın en çok izlenenleri şu şekilde paylaşıldı...
GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
- The Idol
- Secret Invasion
- Black Mirror
- The Witcher
- The Bear
- Succession
- Supernatural
- Arayış
- The Last of Us
- The Boys
GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER
- Kutsal Damacana 4
- Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
- Nimona
- Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları
- Extraction 2
- Avatar: Suyun Yolu
- Çizmeli Kedi: Son Dilek
- Dert Etme Sevgilim
- M3GAN
- Önemsiz Biri
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