Türkiye'de her 100 kişiden 5'inde var! Sağlığımız büyük tehlike altında

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:11

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:11

Türkiye'de her 100 kişiden 5'inde bulunduğu tespit edilen 'İnsomnia' hastalığının ne olduğu yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki 'İnsomnia' hastalığı nedir? Nelere yol açar? Kimler tehlike altında?

İNSOMNİA NEDİR?

İnsomnia, bir kişinin uykuya dalma, uykusunu sürdürme veya erken uyanma konusunda zorluk yaşadığı bir uyku bozukluğudur. Genellikle bu durum, bireyin gündüzleri yorgun, huzursuz, sinirli veya odaklanma güçlüğü yaşamasına neden olabilir.



İNSOMNİA TÜRLERİ NELER?

İnsomnia, çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı türlerde ortaya çıkabilir. Geçici (akut) insomniaya stres, travma veya fiziksel rahatsızlıklar gibi geçici etmenler neden olabilirken, kronik insomniada bu durum sürekli bir hal alabilir ve genellikle altta yatan başka sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.



İNSOMNİA NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

İnsomnia birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlar arasında stres, depresyon, anksiyete, kronik ağrı, ilaçlar, kötü uyku alışkanlıkları, çevresel faktörler ve hormonal değişiklikler bulunabilir. Ayrıca, yaşlılık, genetik yatkınlık ve bazı medikal durumlar da insomniaya katkıda bulunabilir.



İNSOMNİA BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnsomnia belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle şunları içerir:

Uykuya dalma zorluğu

Uykuyu sürdürme güçlüğü

Erken uyanma ve tekrar uyuyamama

Gündüzleri yorgunluk ve halsizlik

Dikkat ve odaklanma problemleri

İrritabilite ve ruh hali değişiklikleri



İNSOMNİA HASTALIĞI KİMLERDE GÖZÜKÜR?

İnsomnia, her yaş grubunda ve herhangi bir cinsiyette ortaya çıkabilen bir durumdur. insomniaya sahip olma olasılığını artırabilecek bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar; stres ve anksiyete, depresyon, genetik faktörler, ilaç kullanımı, kötü alışkanlıklar olabilir.

İNSOMNİA TEDAVİSİ NEDİR?

İnsomnia tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak şu yöntemler kullanılabilir: