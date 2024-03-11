Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller belli oldu! İlk sırada o il var
TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Buna göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl olurken, kadınlarda ise bu süre ortalama 79.4 yıla ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaştı.
1- TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
2 - MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
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