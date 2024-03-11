Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller belli oldu! İlk sırada o il var

TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri açıkladı. Buna göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl olurken, kadınlarda ise bu süre ortalama 79.4 yıla ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:33
Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller belli oldu! İlk sırada o il var
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Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaştı.

1- TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

2 - MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

3- MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

4- GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

5- GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

6- TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4


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