Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller belli oldu! İlk sırada o il var

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:33

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:33

Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaştı.

1- TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

2 - MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

3- MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

4- GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

5- GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

6- TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4