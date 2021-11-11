Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 73'ünün dişleri çürük

Türkiye, diş sağlığını ihmal etmeyi sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dünyada görülen en yaygın diş sorunları arasında yer alıyor. Türkiye'de de 35-44 yaş arası yetişkinlerin yüzde 73.8’inde diş çürüklerine, yüzde 62’sinde diş eti hastalıklarına rastlanıyor.





Ağız ve diş sağlığının pandemide daha da önem kazanan bağışıklığın güçlendirilmesinde büyük bir işlevi bulunduğunu belirten doktor Hüsnü Temel, “Diş problemleri mide ve kalp hastalıklarından kansere kadar çok sayıda sağlık sorununa yol açabiliyor. Ağız ve diş sağlığını korumak için 6 ayda bir diş kontrolüne gitmek gerekiyor. Gelişmiş ülkeler bunu çok iyi başarabilirken, Türkiye’de hâlâ dişimiz çürümeden diş hekimine gitmiyoruz. Bu nedenle diş kayıpları artarken implant tedavisine daha çok ihtiyaç duyuluyor” diye konuştu.