Türkiye'nin 'sütlü tatlı' tercihi belli oldu: Geleneksel mi, yeni nesil mi?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:41

Araştırma şirketi Areda Piar’ın 28 Mart-07 Nisan 2025 tarihleri arasında 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64,1’i klasik tatlıları tercih ettiğini belirtirken; yüzde 35,9’u yeni nesil tatlılarından yana tercihini yaptı.

SÜTLAÇ; EKLER, PROFİTEROL VE TİRAMISU’YA KARŞI

Geleneksel tatlılar arasında en çok tercih edilen seçenek yüzde 57,8 ile dondurma olurken onu yüzde 54,7 ile sütlaç takip etti. Üçüncü sırada yüzde 44,5 ile kazandibi, dördüncü sırada ise yüzde 27,3 ile tavuk göğsü oldu. Güllaç, keşkül, süt helvası ve zerde gibi tatlılar ise daha sınırlı bir ilgi gördü.

Yeni nesil tatlılar kategorisinde ise ilk üç sırayı ekler (yüzde 37,9), profiterol (yüzde 32,4) ve tiramisu (yüzde 28,5) aldı. Magnolia, san sebastian ve cheesecake gibi tatlılar da geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu araştırmaya yansıdı.

Tatlı savaşında dikkat çeken bir başka sonuç da cheesecake ile san sebastian arasında gerçekleşti. İkisi arasında tarafını seçen katılımcıların yüzde 54,7’si cheesecake’i tercih ederken, yüzde 45,3’ü san sebastian tatlısından yana oy kullandı.

TATLI YANINDA NE TERCİH EDİLİYOR?

Tatlı tüketimiyle birlikte gelen alışkanlıklar da dikkat çekici. Katılımcıların yüzde 51,8’i tatlı yemeye gidip yanında kahve içtiğini belirtirken, yüzde 57’si tatlıyla birlikte çayı tercih ettiğini ifade etti.

PEKI, TATLI DENİNCE İSTANBUL’DA AKLIMIZA HANGİ SEMT GELİYOR?

Araştırmada İstanbul’un tatlı kültürüyle öne çıkan semtleri de soruldu. Yüzde 27 ile Kadıköy ilk sırada yer aldı. Tatlı denince ilk akla gelen diğer semtler ise şöyle sıralandı:

Karaköy (yüzde 14,1), Üsküdar (yüzde 12,1), Beşiktaş (yüzde 9,8), Nişantaşı (yüzde 9,0).

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırma, CAWI yöntemiyle 28 Mart-07 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.