Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yazdığı şarkıların çoğunu yırtıp attığını söyleyen Tilbe, vasiyetini de açıkladı. Ünlü şarkıcı, hayatının asla film veya belgesel olmasını istemediğini söyledi, "Çünkü hayatımı ifade edemezler, canımı sıkarlar. İki kelime konuşunca bile cinleniyorum. Çok hassas bir şey" diye konuştu.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Posta’dan Suna Akyıldız’a konuştu. Hayatına dair samimi
açıklamalarda bulunan ve unutamadığı anılarından bahseden sanatçı, vasiyetini de
açıkladı.
Şarkıcılığa başlama hikayesini anlatan Tilbe, "Şarkı
söylemeye 11 yaşında başladım. Mahalledeki ablalar beni çağırır şarkı
söyletirlerdi. Düğünlerde gelip beni evden alırlardı şarkı söylemem için. Başka
bir sürü iş yaptıktan sonra bu işe yöneldim. Müziğin sesine göre nerede düğün var
biz oraya giderdik” dedi.
"ŞARKILARI YAZDIKTAN SONRA YIRTARIM"
“Şarkıları yazdıktan sonra müsveddelerini asla tutmam
yırtarım” diye konuşan Tilbe, “Hiçbirini bu güne saklamadım. Evdeki defterlerim
bomboş. Ama 3-4 tane şarkı söz olarak netleşiyor. Yazıp, çizip yırttım. Zaman
zaman kelimeleri değiştiriyorum, zaman zaman cümleleri. Yazıyorum, temize
geçiyorum. O yüzden hiç müsveddem yok. Bir ay boyunca bir cümle ile
başlıyorsun. Bir gün bir harfini değiştiriyorsun, diğer gün bir cümlesini,
başka bir gün bir cümlesini, diğer gün bir dörtlüğünü. Sürekli değişiyor. Şarkı
bitince ihtiyacın kalmıyor atıyorsun. Tüm defterlerim bomboş, şu an aklımda
birkaç şarkı var" ifadelerini kullandı.
"KİMSE BENİM YÜZÜMDEN ACI ÇEKMESİN"
Sözlerine devam eden Tilbe, "Çıkarmadığım şarkılar var.
Ben o şarkıları yazarken kırmızı gözyaşı döküyordum. O kadar çok acı çekip,
üzülüyordum ağlıyordum ki şimdi o şarkıları nasıl çıkarıp söyleyeyim.
Şarkıların çoğunu bu yüzden yırtıp attım. Bazıları aklımda. Kimsenin benim
yüzümden çok fazla acı çekmesini istemiyorum" dedi.
"O KONULARI TAMAMEN KAPATTIM"
Yaşama dair içimde hiçbir ukde kalmadığını belirten Yıldız
Tilbe, şöyle konuştu:
"Her şeyi yaşadım. Benim için aşk olayı bitti. Artık
tahammülüm yok. Aşk yaşla çok alakalı. 50'yi geçince çok farklı. Aşk gençtir.
Hep gençtir. Orta yaştan sonra yaşanan şey aşk değildir. Saygıdır, sadakattir,
bağlılıktır. O aşk değildir. Aşk deli bir şeydir. Sakin değildir aşk. Başka bir
şeydir. Gençken aşkın özgürlüğünü daha iyi yaşadım, şimdi yaşamıyorum. O
konuları tamamen kapattım.”
VASİYETİNİ AÇIKLADI
Hayatının asla film veya belgesel olmasını istemediğini
söyleyen şarkıcı “Çünkü hayatımı ifade edemezler, canımı sıkarlar. İki kelime
konuşunca bile cinleniyorum. Çok hassas bir şey. Ölür giderim, vasiyetimdir.
Aileler de bir şey diyemiyor. İstemiyorum yani, ne münasebet” dedi.
Tilbe, sözlerini şöyle noktaladı:
“Hayat beni kendi için yaşadı. Sonra da koyacak bir kenara
vınnn. Ama herkes gidecek. Herkesin gideceğini bilme düşüncesi beni sakin
tutuyor. Yoksa kafayı kırmak bir saniye. Başka bir yere gidiyoruz. Ama bence
ölüm bir son değil.”
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