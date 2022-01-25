Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı

25 Ocak 2022 Salı, 14:43

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Posta’dan Suna Akyıldız’a konuştu. Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan ve unutamadığı anılarından bahseden sanatçı, vasiyetini de açıkladı.

Şarkıcılığa başlama hikayesini anlatan Tilbe, "Şarkı söylemeye 11 yaşında başladım. Mahalledeki ablalar beni çağırır şarkı söyletirlerdi. Düğünlerde gelip beni evden alırlardı şarkı söylemem için. Başka bir sürü iş yaptıktan sonra bu işe yöneldim. Müziğin sesine göre nerede düğün var biz oraya giderdik” dedi.

"ŞARKILARI YAZDIKTAN SONRA YIRTARIM"

“Şarkıları yazdıktan sonra müsveddelerini asla tutmam yırtarım” diye konuşan Tilbe, “Hiçbirini bu güne saklamadım. Evdeki defterlerim bomboş. Ama 3-4 tane şarkı söz olarak netleşiyor. Yazıp, çizip yırttım. Zaman zaman kelimeleri değiştiriyorum, zaman zaman cümleleri. Yazıyorum, temize geçiyorum. O yüzden hiç müsveddem yok. Bir ay boyunca bir cümle ile başlıyorsun. Bir gün bir harfini değiştiriyorsun, diğer gün bir cümlesini, başka bir gün bir cümlesini, diğer gün bir dörtlüğünü. Sürekli değişiyor. Şarkı bitince ihtiyacın kalmıyor atıyorsun. Tüm defterlerim bomboş, şu an aklımda birkaç şarkı var" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BENİM YÜZÜMDEN ACI ÇEKMESİN"

Sözlerine devam eden Tilbe, "Çıkarmadığım şarkılar var. Ben o şarkıları yazarken kırmızı gözyaşı döküyordum. O kadar çok acı çekip, üzülüyordum ağlıyordum ki şimdi o şarkıları nasıl çıkarıp söyleyeyim. Şarkıların çoğunu bu yüzden yırtıp attım. Bazıları aklımda. Kimsenin benim yüzümden çok fazla acı çekmesini istemiyorum" dedi.

"O KONULARI TAMAMEN KAPATTIM"

Yaşama dair içimde hiçbir ukde kalmadığını belirten Yıldız Tilbe, şöyle konuştu:

"Her şeyi yaşadım. Benim için aşk olayı bitti. Artık tahammülüm yok. Aşk yaşla çok alakalı. 50'yi geçince çok farklı. Aşk gençtir. Hep gençtir. Orta yaştan sonra yaşanan şey aşk değildir. Saygıdır, sadakattir, bağlılıktır. O aşk değildir. Aşk deli bir şeydir. Sakin değildir aşk. Başka bir şeydir. Gençken aşkın özgürlüğünü daha iyi yaşadım, şimdi yaşamıyorum. O konuları tamamen kapattım.”

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Hayatının asla film veya belgesel olmasını istemediğini söyleyen şarkıcı “Çünkü hayatımı ifade edemezler, canımı sıkarlar. İki kelime konuşunca bile cinleniyorum. Çok hassas bir şey. Ölür giderim, vasiyetimdir. Aileler de bir şey diyemiyor. İstemiyorum yani, ne münasebet” dedi.

Tilbe, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hayat beni kendi için yaşadı. Sonra da koyacak bir kenara vınnn. Ama herkes gidecek. Herkesin gideceğini bilme düşüncesi beni sakin tutuyor. Yoksa kafayı kırmak bir saniye. Başka bir yere gidiyoruz. Ama bence ölüm bir son değil.”