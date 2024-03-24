Turks ve Caicos Adaları nerede? Caicos Adaları Türkiye'nin mi?

İnternet üzerinden alışverişlerde veya herhangi bir forum doldururken Türkiye'nin üst kısmında yer almasıyla dikkat çeken Turks ve Caicos Adaları, aslında Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıkta olmasına rağmen "Turks" ibaresiyle anılmasıyla merak uyandırıyor. Peki, Turks ve Caicos Adaları nerede? Caicos Adaları Türkiye'nin mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:12
Turks ve Caicos Adaları nerede? Caicos Adaları Türkiye'nin mi?
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Türkiye'den binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen Turks adaları olarak bilinen Turks ve Caicos Adaları merak konusu oldu. Peki, Turks ve Caicos Adaları nerede? Caicos Adaları Türkiye'nin mi?

TURKS VE CAICOS ADALARI NEREDE?

38 adadan oluşan bu topraklar, Birleşik Krallık himayesinde bulunuyor ve başkentleri "Grand Turk" olarak adlandırılıyor.

TURKS VE CAICOS ADALARI TÜRKLERİN Mİ?

Bu adanın isminde geçen "Turks" ibaresi ise Türk kökenli olmamasına rağmen dikkat çekiyor. Adanın tarihine bakıldığında, adını şekli Türk fesine benzeyen bir kaktüsten aldığı iddia edilse de, daha sonra bu bilginin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır.

TURKS VE CAICOS ADALARI'NI TÜRKLER Mİ KEŞFETTİ?

Son araştırmalara göre, adanın keşfi denizci bir Türk olan Kemal-i Hasan tarafından gerçekleştirilmiş, ancak daha sonra buraya yerleşen İngilizlerin kâşifin ismini unutup sadece milliyetini hatırlayarak adaya "Turk Islands" (Türk Adaları) demesiyle adanın bu şekilde anılması başlamış. Bu durum, adanın Türkiye ile doğrudan bir ilişkisi olmadığı halde isminde Türk ibaresinin bulunmasına yol açmış.


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