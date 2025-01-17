Türkü Akbayram 'Edip Akbayram öldü' haberlerini yalanladı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:41

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:58

Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşıyor. Zatürre tedavisi sonrası düşme sonucu iç kanama geçiren ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 75 yaşındaki sanatçı, dün ikinci kez ameliyat oldu.

Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken, sosyal medyada ortaya atılan vefat iddiaları sevenlerini derinden üzdü. Ancak bu iddialar, Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram tarafından yalanlandı.

"HER GEÇEN DAKİKA DAHA İYİYE GİDİYOR"

Türkü Akbayram, babasının son durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Sağlık durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Yarın (bugün) uyandırılması planlanıyor” dedi.

Türkü Akbayram ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz.#EdipAkbayram — Türkü Akbayram (@TurkuAkbayram) January 16, 2025

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

DHA'ya konuşan Türkü Akbayram, "Tedavisi devam ediyor. Durumu stabil seyrediyor. Umarız, kamuoyuna yakın zamanda iyi haberler verebiliriz" dedi.

Sanatçı Akbayram'ın eşi Ayten, kızı Türkü ve oğlu Ozan Akbayram, hastane önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

EDİP AKBAYRAM'IN SON DURUMU



Sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü.



Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



13 Ocak'ta ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



EDİP AKBAYRAM KİMDİR?



1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.



Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.



Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.