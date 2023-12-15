TV yayın akışı! 15 Aralık Cuma günü televizyonda ne var? Bugün hangi dizi ve filmler var?

Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:40

Güncelleme: 15.12.2023 - 11:40

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Aralık Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Derdim Var

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Derdim Var

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Poyraz Karayel

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Orta Sayfa

01:30 Adım Farah

04:00 Bambaşka Biri

06:00 Bay Yanlış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Aldatmak