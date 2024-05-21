'Üç Kız Kardeş'in Kartal'ı Gökberk Demirci'den yürek burkan açıklamalar

Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:03

Güncelleme: 21.05.2024 - 10:03

Son olarak "Üç Kız Kardeş" dizisinin Kartal’ı olarak seyirci karşısına çıkan Gökberk Demirci’nin hayatında çok sarsıcı kayıplar yaşadığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuk olan Gökberk Demirci "Biraz arka arkaya oldu. Önce kardeşim vefat etti, 9 yıl oluyor. Sonra 4 yıl önce annem vefat etti, arkasından anneannemi kaybettim. Derken eski menajerim Sema’yı… Huzur içinde uyusun. Biraz arka arkaya geldi, ister istemez sarsıyor tabii ama ayakta durmak zorundasın. Tabii bir yandan hayat devam ediyor" dedi.

"KARDEŞİMİ 18 YAŞINDA KAZADA KAYBETTİM"

Kardeşini motorsiklet kazasında kaybettiğini söyleyen Demirci "18 yaşındaydı. O motor aşığı bir insandı. Ben de o zamanlar motosiklet kullanmak istiyordum ama başlamadan bitti. İki kardeştik, o vesileyle vefat ettiği için ailemin çok sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Haliyle benim motor tutkum da başlamadan bitti diyebilirim. Şimdi uzaktan seviyorum" ifadelerini kullandı.