Üç yıllık bekleyiş son buldu: Squid Game'in 2. sezonu yayımlandı!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:32

Güncelleme: 26.12.2024 - 16:52

Netflix'in bugüne kadar çıkan en popüler dizisi olan Squid Game, üç yıllık bekleyişin ardından nihayet yeni sezonuyla ekranlara döndü. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu bugün Netflix'te yayımlandı. Netflix, yeni sezonun çıkışını duyurmak için son bir fragman daha paylaştı.

YENİ SEZONDA NELER VAR?

Squid Game'in 2. sezonu toplamda yedi bölümden oluşuyor. Zaman zaman sezonları iki parçada yayınlayabilen Netflix, bu kez yedi bölümün tamamını birden izleyicilere sundu. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa, yeni sezonda hem ilk sezondan hatırladığımız klasik oyunlar hem de yepyeni bulmacalar bizi bekliyor.





HIKÂYENİN MERKEZİNDE GI-HUN VAR

Hikâyenin merkezinde ise yine Gi-hun yer alıyor. İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekecek.

OYUNCU KADROSU YENİDEN SAHADA

Yeni sezonda Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Gi-hun karakterinin yanı sıra, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo da ilk sezondaki rolleriyle geri dönüyor.

Squid Game 2. sezonuyla hayranlarına heyecan dolu bir macera sunmaya hazır. Dizinin yeni sezonunu Netflix'ten izleyebilirsiniz.





