Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:43

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:43

Dünya bilim tarihinin en fazla araştırılan isimlerinden biri olan Umberto Eco, ölüm yıl dönümünde araştırılıyor. Eco'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Umberto Eco kimdir? Umberto Eco kaç yaşında, nereli? Umberto Eco ne zaman öldü?

UMBERTO ECO KİMDİR?

Umberto Eco 5 Ocak 1932'de İtalya'nın Alessandria kentinde dünyaya geldi. Dünya kamuoyunun gündemine Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Orta Çağ estetiği ve göstergebilim dalının ustalarındandır. Eco, 1971'de Bologna Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaya başladı. Yapısalcılık sonrası göstergebilim gelişmelerine önemli katkılarıyla tanınmaktadır.

UMBERTO ECO'NUN KARİYERİ

Eco, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Thomasçılık akımı ve bu akımın estetik anlayışı üzerine yaptı. Tarihçi, filozof, Orta Çağ uzmanı, James Joyce üzerine derin araştırmalar yapmış bir yazardır. Yazarın ilk romanı Gülün Adı 1980'de yayımlandı. 1962'de Torino Üniversitesi'nde doçent, 1969'da ise Floransa Üniversitesi'nde görsel iletişim dalında profesör oldu. 1971'de Bologna Üniversitesi'ne geçti ve 1975 yılında bu üniversitenin Gösteri ve İletişim Bilimleri Enstitüsü'nün başına getirildi.

UMBERTO ECO NE ZAMAN ÖLDÜ?

Birkaç yıl boyunca kanser tedavisi gören ünlü düşünür, 19 Şubat 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Umberto Eco ölmeden önce bir arkadaşına söylediği vasiyetinde "Ölümümden sonra 10 yıl boyunca benim adımı kullanarak etkinlikler düzenlemeyin" şeklinde bir istekte bulunmuştur.

UMBERTO ECO'NUN ÖDÜLLERİ

1981: Anghiari Ödülü

1981: Strega Ödülü

1981: Viareggio Ödülü

1982: MacLuhan Teleglobe Ödülü

1982: Médicis Ödülü

UMBERTO ECO'NUN ESERLERİ

Denemeleri

Somon Balığıyla Yolculuk (II Secondo Diario Minimo), Can, 9. Baskı: Ocak 2020,

Beş Ahlak Yazısı (Cinque scritti morali), Can, 12. Baskı: Ocak 2020,

Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti (Sei passeggiate nei boschi narrativi), Can, 14. Baskı: Aralık 2019,

Orta Çağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (Arte e bellezza nellestetica medievale), 9. Baskı: Ekim 2019

Günlük Yaşamdan Sanata (Il costume di casa, Dalla periferia dell'impero, Sette anni di desiderio), Can, 8. Baskı: Eylül 2019

Yanlış Okumalar (Diario minimo), Can, 10. Baskı: Aralık 2019,

Orta Çağ'ı Düşlemek (Travels in Hyperreality, Sette anni di desiderio, Sugli specchi e altri saggi), Can, 7. Baskı: Kasım 2019

Açık Yapıt (Opera aperta), Can, 3. Baskı: Ocak 2019 9789750733376

Edebiyata Dair (Sulla letteratura), Can, 3. Baskı: Aralık 2019

Yorum ve Aşırı Yorum (Interpretation and Overinterpretation), Can, 8. Baskı: Mart 2015

Düşman Yaratmak (Costruire il nemico e altri scritti occasionali) Doğan Kitap

Yengeç Adımlarıyla: Sıcak Savaşlar Ve Medyatik Popülizm (A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico),

Romanları

Prag Mezarlığı (Il cimitero di Praga), Doğan Kitap, 2011.

Gülün Adı, (Il nome della rosa) Can, 48. Baskı: Kasım 2019

Sıfır Sayı (Numero zero) Doğan Kitap, Ekim 2015, 9786050929751

Foucault Sarkacı (Il pendolo di Foucault), Can, 26. Baskı: Aralık 2019

Önceki Günün Adası (L'isola del giorno prima) Can, 9. Baskı: Mart 2018,

Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi (La misteriosa fiamma della regina Loana), Doğan Kitap,

Baudolino, Doğan Kitap, 2003, 978-605-111-009-7

Çocuk Kitabı

Cecü'nün Yer Cüceleri, (Tre Racconti) YKY, 978-975-08-4570-3

İncelemeleri

Tez Nasıl Yazılır? (Come Si Fa Una Tesi di Laurea) Can, 7. Baskı: Aralık 2019

Efsanevi Yerlerin Tarihi (Storia delle Terre e dei Luoghi Leggendari) Doğan Kitap, 2015

Popüler Roman Kahramanları, (Il superuomo di massa. Studi sul romanzo popolare) Alfa, 2017,

Alımlama Göstergebilimi, Düzlem, 1991.

Budalalıktan Deliliğe, (Cronache di Una Societa Liquida Pape Satan Aleppe), Kırmızı Kedi, 2017

Genç Bir Romancının İtirafları (Confessions of a Young Novelist), Kırmızı Kedi, 2017

Mimarlık Göstergebilimi (La Struttura Assente) Daimon, 2019,

Söyleşileri - Dersleri

Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın (Nespérez pas vous débarrasser des livres) Can, 6 .Baskı: Eylül 2018

Devlerin Omuzlarında: Milano Dersleri (Sulle Spalle dei Giganti), Doğan Kitap, Mart 2019,

Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler, (Entretiens sur la fin des temps), YKY, 2001

İnanç ya da inançsızlık: Yüzleşme / Umberto Eco, Kardinal Martini (In cosa crede chi non crede?), 1001 Kitap, 2005,

Tarih Kitapları