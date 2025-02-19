Umberto Eco kimdir? Umberto Eco kaç yaşında, nereli? Umberto Eco ne zaman öldü?
"Gülün Adı" ve “Foucault Sarkacı" adlı romanlarıyla dünya çapında ün kazanan İtalyan yazar, bilim adamı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Umberto Eco kimdir? Umberto Eco kaç yaşında, nereli? Umberto Eco ne zaman öldü?
Dünya bilim tarihinin en fazla araştırılan isimlerinden biri olan Umberto Eco, ölüm yıl dönümünde araştırılıyor. Eco'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Umberto Eco kimdir? Umberto Eco kaç yaşında, nereli? Umberto Eco ne zaman öldü?
UMBERTO ECO KİMDİR?
Umberto Eco 5 Ocak 1932'de İtalya'nın Alessandria kentinde dünyaya geldi. Dünya kamuoyunun gündemine Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Orta Çağ estetiği ve göstergebilim dalının ustalarındandır. Eco, 1971'de Bologna Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaya başladı. Yapısalcılık sonrası göstergebilim gelişmelerine önemli katkılarıyla tanınmaktadır.
UMBERTO ECO'NUN KARİYERİ
Eco, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Thomasçılık akımı ve bu akımın estetik anlayışı üzerine yaptı. Tarihçi, filozof, Orta Çağ uzmanı, James Joyce üzerine derin araştırmalar yapmış bir yazardır. Yazarın ilk romanı Gülün Adı 1980'de yayımlandı. 1962'de Torino Üniversitesi'nde doçent, 1969'da ise Floransa Üniversitesi'nde görsel iletişim dalında profesör oldu. 1971'de Bologna Üniversitesi'ne geçti ve 1975 yılında bu üniversitenin Gösteri ve İletişim Bilimleri Enstitüsü'nün başına getirildi.
UMBERTO ECO NE ZAMAN ÖLDÜ?
Birkaç yıl boyunca kanser tedavisi gören ünlü düşünür, 19 Şubat 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Umberto Eco ölmeden önce bir arkadaşına söylediği vasiyetinde "Ölümümden sonra 10 yıl boyunca benim adımı kullanarak etkinlikler düzenlemeyin" şeklinde bir istekte bulunmuştur.
UMBERTO ECO'NUN ÖDÜLLERİ
- 1981: Anghiari Ödülü
- 1981: Strega Ödülü
- 1981: Viareggio Ödülü
- 1982: MacLuhan Teleglobe Ödülü
- 1982: Médicis Ödülü
UMBERTO ECO'NUN ESERLERİ
Denemeleri
- Somon Balığıyla Yolculuk (II Secondo Diario Minimo), Can, 9. Baskı: Ocak 2020,
- Beş Ahlak Yazısı (Cinque scritti morali), Can, 12. Baskı: Ocak 2020,
- Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti (Sei passeggiate nei boschi narrativi), Can, 14. Baskı: Aralık 2019,
- Orta Çağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (Arte e bellezza nellestetica medievale), 9. Baskı: Ekim 2019
- Günlük Yaşamdan Sanata (Il costume di casa, Dalla periferia dell'impero, Sette anni di desiderio), Can, 8. Baskı: Eylül 2019
- Yanlış Okumalar (Diario minimo), Can, 10. Baskı: Aralık 2019,
- Orta Çağ'ı Düşlemek (Travels in Hyperreality, Sette anni di desiderio, Sugli specchi e altri saggi), Can, 7. Baskı: Kasım 2019
- Açık Yapıt (Opera aperta), Can, 3. Baskı: Ocak 2019 9789750733376
- Edebiyata Dair (Sulla letteratura), Can, 3. Baskı: Aralık 2019
- Yorum ve Aşırı Yorum (Interpretation and Overinterpretation), Can, 8. Baskı: Mart 2015
- Düşman Yaratmak (Costruire il nemico e altri scritti occasionali) Doğan Kitap
- Yengeç Adımlarıyla: Sıcak Savaşlar Ve Medyatik Popülizm (A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico),
Romanları
- Prag Mezarlığı (Il cimitero di Praga), Doğan Kitap, 2011.
- Gülün Adı, (Il nome della rosa) Can, 48. Baskı: Kasım 2019
- Sıfır Sayı (Numero zero) Doğan Kitap, Ekim 2015, 9786050929751
- Foucault Sarkacı (Il pendolo di Foucault), Can, 26. Baskı: Aralık 2019
- Önceki Günün Adası (L'isola del giorno prima) Can, 9. Baskı: Mart 2018,
- Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi (La misteriosa fiamma della regina Loana), Doğan Kitap,
- Baudolino, Doğan Kitap, 2003, 978-605-111-009-7
Çocuk Kitabı
- Cecü'nün Yer Cüceleri, (Tre Racconti) YKY, 978-975-08-4570-3
İncelemeleri
- Tez Nasıl Yazılır? (Come Si Fa Una Tesi di Laurea) Can, 7. Baskı: Aralık 2019
- Efsanevi Yerlerin Tarihi (Storia delle Terre e dei Luoghi Leggendari) Doğan Kitap, 2015
- Popüler Roman Kahramanları, (Il superuomo di massa. Studi sul romanzo popolare) Alfa, 2017,
- Alımlama Göstergebilimi, Düzlem, 1991.
- Budalalıktan Deliliğe, (Cronache di Una Societa Liquida Pape Satan Aleppe), Kırmızı Kedi, 2017
- Genç Bir Romancının İtirafları (Confessions of a Young Novelist), Kırmızı Kedi, 2017
- Mimarlık Göstergebilimi (La Struttura Assente) Daimon, 2019,
Söyleşileri - Dersleri
- Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın (Nespérez pas vous débarrasser des livres) Can, 6 .Baskı: Eylül 2018
- Devlerin Omuzlarında: Milano Dersleri (Sulle Spalle dei Giganti), Doğan Kitap, Mart 2019,
- Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler, (Entretiens sur la fin des temps), YKY, 2001
- İnanç ya da inançsızlık: Yüzleşme / Umberto Eco, Kardinal Martini (In cosa crede chi non crede?), 1001 Kitap, 2005,
Tarih Kitapları
- Antik Roma, Alfa, 2021,
- 16. Yüzyıl - Rönesans Çağı (Il Seicento, L'età del Barocco, Delle Scienze, Del Metodo) Alfa, 2019
- Antik Yakındoğu, Alfa, 2018,
- Antik Yunan, Alfa,
- Orta Çağ: Barbarlar - Hristiyanlar - Müslümanlar (Idade Média – Bárbaros, cristãos e muçulmanos), Alfa, 2019,
- Orta Çağ 2: Katedraller - Şövalyeler - Şehirler (Il Medioevo. Cattedrali, cavalieri, città), Alfa, 2017,
- Orta Çağ 3: Şatolar - Tüccarlar - Şairler (Il Medioevo. Castelli, mercanti, poeti), Alfa, 2019,
- Orta Çağ 4: Keşifler - Ticaret - Ütopyalar (Idade Média – Explorações, Comércio e Utopias), Alfa, 2017,
- Kültür - Sanat Tarihi
- Güzelliğin Tarihi (Storia della Bellezza), Doğan Kitap,
- Çirkinliğin Tarihi (Storia della Bruttezza), Doğan Kitap,
- Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, (La Ricerca Della Lingua Perfetta), Literatür, 2004,
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