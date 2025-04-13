Ümit Besen'den miras kavgası açıklaması: 'Ben hayattayken her şeyi ayarladım'
Usta sanatçı Ümit Besen vasiyeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı Ümit Besen, son dönemde birçok ünlü ismin vefatının ardından gündeme gelen miras kavgalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
KAVGA DÖVÜŞ OLMAZ
Muhabir Online’ın haberine göre 68 yaşındaki sanatçı, miras konusunda herhangi bir endişesi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını almışımdır. Hepsi kendilerinindir."
EN BÜYÜK MİRASI, BABALARININ BIRAKTIĞI İZDİR
Açıklamasında duygusal ifadelere de yer veren Besen, çocuklarına bıraktığı en kıymetli mirasın maddi değil, manevi olduğunu söyledi:
"Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir."
FERDİ TAYFUR’UN VEFATI SONRASI MİRAS KRİZİ YAŞANMIŞTI
Bilindiği üzere, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Tayfur ailesinde miras krizi yaşanmıştı. Açıklanan vasiyette, sanatçının uzun süredir aralarının açık olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt’un yer almaması dikkat çekmişti.
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