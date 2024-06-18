Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

Yayınlanma: 18.06.2024 - 14:44

Güncelleme: 18.06.2024 - 14:44

2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu.

Sevilay Tilda Oğuz şu açıklamayı yaptı:

"Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum."

