Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor

Oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 14:44
Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor
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2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu.

Sevilay Tilda Oğuz şu açıklamayı yaptı:

"Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum."


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