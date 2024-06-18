Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor
Oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.
2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu.
Sevilay Tilda Oğuz şu açıklamayı yaptı:
"Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- MHP'den silahlı mesaj
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'