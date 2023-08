Ünal Silver'in ölümüyle yıkılan ünlü oyuncudan duygusal paylaşım: 'Bu bir veda değil...'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:07

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:08

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören başarılı oyuncu Ünal Silver yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğarken, oyuncu Hülya Duyar'dan duygusal bir paylaşım geldi.

SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU

Bir süredir sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastanede tedavi gören 75 yaşındaki usta oyuncu Silver hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünal Silver'in ölüm haberiyle yıkılan oyuncu Hülya Duyar ise Instagram hesabından yaşadığı acıyı dile getirdi.

Siver'in fotoğrafını paylaşıp uzun bir yazı yazan Duyar, şu notu düştü:

"BU BİR VEDA DEĞİL"

"Ünal Siver gibi bazı özel insanlarla paylaşılan anılar, bir ömre sığamıyorken aslında hiçbir paragrafa sığamaz ama can dostuma aramızdan ayrıldığı bu günde, buradan teşekkür etmek istedim. Teşekkür edeceğim çünkü benim için bu bir veda değil. Hayatımızın büyük çoğunluğunda birbirimiz ile mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, dertlerimizi, sırlarımızı, yeri geldi hanemizi yeri geldi soframızı paylaştık.

Sen bana hem can, hem yol arkadaşı, yeri geldi hem hoca hem abi hem de babam oldun. Yerin bende çok ayrı. Şimdi, paylaştığımız bu hayatta senin bana kattıkların ile birlikte tüm güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim, ben anılarımızı yaşattıkça, sen de benimle yaşamaya devam edeceksin, o yüzden bu bir veda değil. Her şey için teşekkür ederim can dostum, ruhun gibi parlayan ışıkların içinde uyu."