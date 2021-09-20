Ünlü aktör John Challis kansere yenik düştü
John Challis, 79 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Ünlü aktör, BBC'nin dünyayı saran komedi dizisi Only Fools and Horses'un vicdansız ikinci el otomobil satıcısı Boycie'yi canlandırıyordu.
Yayın hayatına 1981 yılında başlayan ve 2003'e kadar süren BBC sitcom'u Only Fools and Horses'ta canlandırdığı Boycie karakteriyle üne kavuşan John Challis 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Ailesinden yapılan açıklamaya göre ünlü oyuncu uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
1942 yılında Bristol'da doğan oyuncu daha sonra Güney Doğu Londra'ya taşınmıştı.
Popüler dizi Only Fools and Horses'te vicdansız ikinci el araba satıcısı Boycie karakterini canlandıran Challis, yıllar boyunca izleyicilerini güldürmüştü. Challis'in dizisi Balkan ülkelerinde de oldukça popülerdi. Challis bu ülkelerde tura bile çıkmıştı.
Komedi severlerin sıkı favorilerinden olan ve kahkahalarıyla herkesi güldüren Challis'in karakteri Boycie o kadar çok popüler oldu ki dizinin spin-off'unu The Green Green Grass'ta da ortaya çıktı.
"SENİ HER GÜN ÖZLEYECEĞİM"
Dizide eşi Marlene'i canlandıran Sue Holderness "Boycie'siz Marlene düşünülümez. John, benim ekrandaki partnerim ve yakın arkadaşımdı. Huzur içinde uyu. Seni her gün özleyeceğim" dedi.
Boycie rolü dışında Challis ayrıca iyi bir Shakespeare oyuncusuydu. III. Richard ve Midsummer's Night Dream'de oynamıştı.
Son oynadığı şov ise ITV'nin Benidorm dizisi oldu. Dizide Monty Staines karakterini canlandırdı.
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