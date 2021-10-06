Ünlü Broadway oyuncusu Lenka Peterson yaşamını yitirdi
Oyuncu Lenka Peterson, Roxbury, Connecticut’taki evinde yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünü ailesi duyurdu. Peterson'ın ailesinden yapılan açıklamada, 95 yaşındaki oyuncunun uykusunda öldüğü belirtildi.
Görsel: IMDb
Ünlü oyuncu Oyuncu Lenka Peterson, Roxbury, Connecticut’taki evinde öldü.
Peterson'ın ailesinden yapılan açıklamada, 95 yaşındaki oyuncunun uykusunda öldüğü duyuruldu.
Peterson, sinema kariyerine, Elia Kazan’ın 1950 yapımı “Panic in the Streets” filmiyle başladı. Peterson filmde, Richard Widmark ile beraber rol aldı. Oyuncunun filmleri arasında “The Phenix City Story”, “Dragnet” “Take Care of My Little Girl”, “Black Like Me”, “Homer”, “Lifeguard” ve “Jeffrey” bulunuyor. Peterson, son olarak 2006 yapımı “All the Kings Men”in yeniden çevriminde oynadı.
Oyuncu Glynnis O’Connor’ın annesi olan Peterson, 40 yıllık tiyatro kariyerinde ise 10 oyunda sahne aldı. “The Grass Harp”, “Girls of Summer” ve “All the Way Home” gibi yapımlarda oynayan Peterson, “Quilters”taki rolüyle de Tony adaylığı kazandı. Oyuncu, televizyonda da “Young Doctor Malone”, “Search for Tomorrow”, “Another World”, “Ryan’s Hope” ve “General Hospital” gibi dizilerde yer aldı.
Kaynak: AjansBizim
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