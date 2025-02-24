Ünlü çiftin ayrılık iddiaları: Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu?
Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, sosyal medya paylaşımlarıyla ayrılık iddialarına neden oldu. İkili, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıllık birlikteliğinin ardından 2022 yılında sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturmuştu. Ancak son dönemde, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak, şimdi de ayrılık iddialarıyla dikkat çekiyor.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve üç yıldır evli olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları, takipçilerini şaşkına çevirdi. Dilan Çıtak, paylaşımında "Uyan güzel kız, seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" sözlerine yer verdi.
Levent Dörter ise, Çıtak ile olan eski pozlarını silerek dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Dörter, "Sevdiğiniz birini bırakmak, yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımlar, "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirse de, ne Dilan Çıtak ne de Levent Dörter konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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