Ünlü kaya tırmanışı sporcusu Johanna Farber isyan etti: 'Bedenim cinsel obje değil'
Dünyaca ünlü kaya tırmanışı sporcusu Johanna Farber’ın başı müsabakalarını yayınlayan televizyon kanallarıyla dertte. Sporda kadın bedeninin cinsel obje haline getirilmesini kınayan ve konuyla ilgili sayısız açıklaması bulunan Farber, aynı davranış tekrarlanmaya devam edince yeni bir adım atarak sosyal medyadaki fotoğraflarını sildi.
Ünlü sporcu Johanna Farber, Haziran ayında, Avusturya'nın
Innsbruck kentinde düzenlenen IFSC (Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu)
Dünya Kupası sırasında çekilen yakın çekim görüntülerini Instagram hesabından
eleştirdi.
Farber, görüntüleri "Ben bir sporcuyum ve en iyi
performansımı göstermek için buradayım. Dürüst olmak gerekirse, binlerce
insanın bunu gördüğünü bilmek beni gerçekten çok utandırıyor. Kadınları sporda
cinsellikleriyle öne çıkarmayı bırakmalı ve performanslarını takdir etmeye
başlamalıyız" şeklinde bir paylaşımla kınadı ve saygısız ve üzücü olarak
nitelendirdi.
NTV’de yer alan habere göre; müsabakanın resmi yayın organı
ORF daha sonra yayın için özür diledi, görüntüleri YouTube kanallarından geçici
olarak kaldırdı ve mümkün olan en kısa sürede düzenlenip yeniden yükleneceğine
söz verdi.
İKİNCİ VAKA
Ancak Johanna Farber, bu olaydan sonra yine bir yarışmada
uygunsuz TV yayınlarına maruz kaldı.
Son olay geçen hafta Moskova'da düzenlenen dünya
şampiyonasında yaşandı. Kaya tırmanışı sporunun ‘elit olarak bilinen camiası’,
müsabaka yayınlarında son aylarda iki ayrı olayda aynı sporcunun kalçasının
yakın çekim görüntülerini gösterilmesinin ardından kadın bedeninin cinsel obje
haline getirilmesi şikayetleriyle karşı karşıya.,
YOUTUBE O SAHNEYİ ATLIYOR
Inside the Sport'un haberine göre, geçtiğimiz hafta Moskova'da
düzenlenen IFSC Dünya Tırmanma Şampiyonası'nda kadınlar kaya tırmanışı
etkinliğinin yarı finali sırasında, yayıncılar Avusturyalı atlet Johanna
Farber'ın kalçasındaki iki tebeşir izini yakın çekim yaparak görüntüledi. Ancak
şu an olayın hiçbir görüntüsüne ulaşılamıyor ve yarışmanın resmi YouTube
yayını, yakınlaştırılmış çekimin ilk yayınlandığı anın 10 saniyesini atlıyor.
Kurgulandığı çok net bir şekilde belli olan bölümde, ekranın
sağ alt tarafında sporcuların segmentlerinde kalan süreyi sayan zamanlayıcı
3:40'tan 3:30'a atlıyor.
Inside the Games'de yer alan haberde, yorumcu Matt Groom’un,
görüntüler gösterilir gösterilmez canlı yayında özür dileyerek, "O halde
hadi müsabakaya geri dönelim" dediği, yayının ilerleyen saatlerinde başka
bir yorumcu olan Hannah Meul'un da çekimi eleştirdiği belirtildi.
Olaydan sonra, tırmanış sporunun resmi yönetim organı olan
Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu, Farber'den özür dileyerek, üzücü olayı
"IFSC olarak, insan vücudunun nesneleştirilmesini kınıyoruz. Bu duruma bir
son verilmesi ve sporcuların korunması için daha fazla önlem alacağız” diyerek
eleştirdi.
INSTAGRAM SAYFASINI KAPATTI
Farber, final bölümünde yer almadı ve yarışmayı 19. sırada tamamladı. Genç kadın ardından yeni bir kararla müsabaka fotoğraflarının da yer aldığı Instagram sayfasını kapattı.
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