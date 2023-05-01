Ünlü müzisyen Kerem Görsev ameliyat oldu

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Kerem Görsev, vücudunda kötü huylu tümör tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:50
Ünlü müzisyen Kerem Görsev ameliyat oldu
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Piyanist ve besteci Kerem Görsev'den hayranlarını korkutan bir haber geldi.

Görsev, sosyal medya hesabından biyopsi yapıldığını ve tümörün kötü huylu çıktığını açıkladı.

Ameliyat masasına yatan Görsev, söz konusu paylaşımında şu notu düştü: "Prostatta tümör tespit edildi. PSA değeri yüksek çıkınca MR çekildi ve ardından biyopsi yapıldı. Tümör kötü huylu çıkınca operasyonla alındı. Ameliyatı Prof. Dr. Tibet Erdoğru yaptı. Şu anda hastanedeyim, yarın taburcu olacağım" 


Kerem Görsev

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