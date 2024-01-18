Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Almanya'da gözaltına alındı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:30

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:30

Alman gazetesi Bild'in gümrük yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Avusturya ve ABD vatandaşlığı bulunan ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Los Angeles'tan Münih'e vardığında yaklaşık üç saat boyunca havaalanında durduruldu.

Bir dönem Kaliforniya Valisi olarak da görev alan oyuncu, Bir etkinlik için Almanya'ya giden ve indiği Münih Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bir yardım galası için Almanya'ya giden Schwarzenegger, bu etkinlikte açık artırmaya çıkarmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gümrük memurları tarafından alıkonuldu.

Schwarzenegger, valizini arayan memurlar tarafından kenara çekildi ve aktörün geliş gümrük formunda beyan etmediği iddia edilen saati buldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Münih'teki ana gümrük idaresinin sözcüsü, “Cezai vergi işlemlerini başlattık. Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi” dedi. Schwarzenegger, yetkililere saatin Schwarzenegger İklim Girişimi'ne bağışlandığını ve Perşembe gecesi Avusturya'nın Kitzbühel kayak merkezinde yapılacak bir etkinlikte açık artırmayla satılacağını anlatmaya çalıştığını söyledi. Bild'e göre yetkililer, Schwarzenegger'den 4 bin avro vergi ve 5 bin avro ceza dahil 35 bin avro talep etti.

Aktörün ücreti kredi kartıyla ödemeyi teklif ettiği söyleniyor ancak Alman gümrük kuralları ücretin yarısının nakit olarak ödenmesini gerektiriyor.

Gümrük yetkililerinin, yolculuğuna devam etmesine izin verilmeden önce Schwarzenegger'e nakit çekmek için bir bankaya kadar eşlik ettiği söyleniyor.