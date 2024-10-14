Ünlü oyuncu Burcu Kara isyan etti: 'Daha kaç çocuğumuz ölmeli?'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:47

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:47

Son dönemde yaşanan trajik olaylar karşısında endişelerini dile getiren Burcu Kara, adalet sistemine dair sitemlerini de paylaştı:

"Bu tür olaylar yüzyıllardır var ama sosyal medya sayesinde artık her şeyden haberdar oluyoruz. Mesela Narin’in köyünde, ondan önce kaç çocuğun öldüğünden haberimiz yoktu. Adalet sistemi daha katı ve takipçi olmalı. Kaç evladımızı daha kaybedeceğiz? Bir anne olarak, çocuğumu kapımın önündeki okula göndermek yerine neden daha güvenli bir okula göndermeyi düşünüyorum? Şehirler artık güvenli değil. Cem Yılmaz’ın dediği gibi ‘eğitim şart' ama sadece okulda değil, ailede de başlamalı. Bu zihniyetin kökten değişmesi gerekiyor. Herkesi iyi insan olarak yetiştirmeliyiz. Kötülük yapanlar içinse kanunlar devreye girmeli. Ödümüzün koptuğu bir sistem olmalı. Adalet, herkes için eşit işlemeli. 29 suç kaydı olan bir canavarın sokakta olmaması gerekiyor. Bir polisi öldürebiliyorsa, bu inanılmaz bir durum."

SAĞLIK SÜRECİNİ ANLATTI

Geçirdiği ciddi ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kara, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Uzun zamandır korkumdan ihmal ettiğim ama büyüyen bir tümör vardı. Çok karamsar bir tablo çizilmişti ama şükürler olsun, üçüncü patolojiden sonra her şeyin temiz olduğuna karar verildi. Şimdi geriye dönüp baktığımda, hayatta yaşadığım tüm dertleri bir sembol haline getirip onlardan kurtulduğumu hissediyorum."

Burcu Kara, bu süreçlerin ardından köy hayatının kendisi ve ailesi için ne kadar önemli bir kaçış noktası olduğunu vurguladı.