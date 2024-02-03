Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:17

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:17

Star TV ekranlarında yayınlanacak olacak Yandaki Oda dizisi için tarih araştırmaları başladı. Diziseverler tarafından merak edilen Yandaki Oda, deneyimli oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Yandaki Oda ne zaman başlıyor? Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

YANDAKİ ODA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yandaki Oda dizisi yakında Star’da yayınlanmaya başlayacak.

YANDAKİ ODA OYUNCULARI KİM?

OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanan Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal.