Ünlü oyuncu İrem Sak babasını kaybetti
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti.
Türkiye'nin ünlü oyuncularından İrem Sak'ın yaşadığı acı özellikle magazin dünyasını derinden etkiledi. Sak'ın yaşadığı acıyı gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Şemsettin Sak 75 yaşındaydı.
Etiketler: #İrem Sak #hayatını kaybetti #Baba
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’
- Hasat sevinci yarıda kaldı :Tarlada kilosu 2 TL
- Naci Görür uyarmıştı: Deprem sonrası açıklama yaptı
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu’na başvurdu
- İşte en başarılı kadın belediye başkanları
- Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu