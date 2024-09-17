Ünlü oyuncu İrem Sak babasını kaybetti

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu İrem Sak babasını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 00:35

Türkiye'nin ünlü oyuncularından İrem Sak'ın yaşadığı acı özellikle magazin dünyasını derinden etkiledi. Sak'ın yaşadığı acıyı gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Şemsettin Sak 75 yaşındaydı.


Etiketler: #İrem Sak #hayatını kaybetti #Baba

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