Kim Milyoner Olmak İster'de basit soruyu bilemedi: Arkadaşının tavrı gündem oldu
Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine bir yarışmacı ile gündeme geldi. Programa katılan Hasan Rıza Günay isimli bir kişi, "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya "Tabak" yanıtını vererek ilk soruda elendi. Yarışmacının elendiği soru ekran başındakilere "Yok artık" dedirtti. O anlarda arkadaşının tavrı ise sosyal medyanın diline düştü.
ATV ekranlarında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in ekranlara gelen yeni bölümünde yine bir soru ve yarışmacı dikkat çekti.
Yarışmanın son yayınlanan bölümüne Hasan Rıza Günay isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmacıların genellikle çok rahat geçtikleri ilk soruda dikkat çeken bir durum yaşandı. Günay, herkesin rahatlıkla çözebileceği bir soruda takılınca, sosyal medyada gündem oldu.
"GENELLİKLE HANGİSİ BİLENİR?"
Günay, Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen "Genellikle hangisi bilenir?" şeklindeki soruya "Tabak" yanıtı vererek yarışmadan elendi. Ancak sorunun doğru yanıtı "Bıçak" olacaktı. Günlük hayatta da sıklıkla karşılaşılan bir durum olan "Bıçak bilemeyi" hatırlamayan yarışmacı, bu soruya doğru yanıt verememesi nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.
ARKADAŞININ HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ
Kim Milyoner Olmak İster'de Hasan Rıza Günay'a eşlik eden arkadaşı da o anlarda eliyle yüzünü kapadı. Sosyal medyada "Arkadaşı bile utandı" yorumları yağdı.
İşte çok konuşulan o soru ve şıkları...
Soru: Genellikle hangisi bilenir?
A) Çatal
B) Tabak
C) Bıçak
D) Kaşık
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