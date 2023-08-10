Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ekranlara geri dönüyor
Bir süre önce anne olan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 'Sandık Kokusu' dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci‘nin yeni adresi belli oldu. O3 Medya ile anlaşma imzalayan Özge Özpirinçci yeni projesi "Sandık Kokusu" ile yeni sezonda ekranlara dönüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melis Civelek ve Zeynep Gür‘ün uzun zamandır üzerinde çalıştıkları “Sandık Kokusu”, iddialı bir anne kız çatışmasını konu alıyor. Söz konusu dizinin yapımını O3 Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar üstlenecek.
Ön hazırlıkları devam eden dizi izleyicilerle yeni sezonda buluşacak.
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