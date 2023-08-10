Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ekranlara geri dönüyor

Yayınlanma: 10.08.2023 - 08:37

Güncelleme: 10.08.2023 - 08:37

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci‘nin yeni adresi belli oldu. O3 Medya ile anlaşma imzalayan Özge Özpirinçci yeni projesi "Sandık Kokusu" ile yeni sezonda ekranlara dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melis Civelek ve Zeynep Gür‘ün uzun zamandır üzerinde çalıştıkları “Sandık Kokusu”, iddialı bir anne kız çatışmasını konu alıyor. Söz konusu dizinin yapımını O3 Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar üstlenecek.

Ön hazırlıkları devam eden dizi izleyicilerle yeni sezonda buluşacak.



