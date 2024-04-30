Ünlü oyuncu Parla Şenol'un acı günü
Ünlü oyuncu Parla Şenol'un babası, orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Parla Şenol'un babası Armağan Şenol, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Parla Şenol; "Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam... 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti... Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.
Orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, bugün öğle namazını takiben Karacaahmet Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gram altında zirve için rakam verildi
- AKP İstanbul'u kapatıyor!
- Kadıköy’de Tacettin Kutay'ın kızına sözlü taciz iddiası
- Murat Kurum'a 'yeni görev' iddiası
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- 'Ferdi Tayfur' videosuna ilişkin açıklama
- Zeynep Bastık'ın doğum gününde aldığı ücreti açıkladı!
- Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu
- 'Türk vatandaşı İsrail polisini bıçakladı'
- İnanması güç fakat 58 yaşında!