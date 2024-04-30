Ünlü oyuncu Parla Şenol'un acı günü

Ünlü oyuncu Parla Şenol'un babası, orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:41
Ünlü oyuncu Parla Şenol'un acı günü
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Ünlü oyuncu Parla Şenol'un babası Armağan Şenol, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Parla Şenol; "Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam... 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti... Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.

Orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, bugün öğle namazını takiben Karacaahmet Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.


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