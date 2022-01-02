Ünlü oyuncu Rojda Demirer koronavirüse yakalandı: Dizi çekimlerine katılamadı
Son olarak ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisinde rol alan güzel oyuncu Rojda Demirer, FOX’un Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar kod adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İddialı dizinin çekimleri geçen günlerde başladı. Rojda Demirer 'Son Nefesime Kadar' dizisinin kadrosuna katılmıştı. Ancak, ünlü oyuncudan kötü bir haber geldi.
Omicron varyantının tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına almaya başladığı şu günlerde, pek çok ünlü isimden koronavirüs haberleri geliyor. Pandeminin gölgesinde FOX’un Pastel Film imzalı 'Son Nefesime Kadar' kod adlı dizisinin çekimleri de geçen günlerde başladı. Ünlü oyuncu Rojda Demirer de "Son Nefesime Kadar" dizisinin kadrosuna katılmıştı.
Nurgül Yeşilçay, Ertan Saban, Emre Kınay, Begüm Birgören, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, İpek Filiz Yazıcı gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin ekibine son olarak katılan oyuncular arasında Rojda Demirer de vardı. Demirer, Deniz Dikilitaş’ın yönettiği, Hatice Meryem’in ise yazdığı dizinin setine çıkmaya hazırlanıyordu.
Ancak ünlü oyuncu koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca karantinaya girdi.
YENİ OYUNCULAR KADROYA KATILMIŞTI
Nurgül Yeşilçay’a Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören, Baran Bölükbaşı, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Elif Ceren Balıkçı, Türkü Su Demirel’in eşlik edeceği dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılmıştı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, FOX’ta ekrana gelecek olan dizinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu, Bedir Bedir ve Süreyya Güzel de dahil olmuştu.
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