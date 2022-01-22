Nadir görülen hastalığa yakalanan oyuncu Breck Denny Jr. yaşamını yitirdi
Ünlü aktör ve yazar Breck Denny , 34 yaşında yaşamını yitirdi.
Curb Your Enthusiasm, Ratched ve The Shrink Next Door gibi dizilere konuk olan ve komedi topluluğu The Groundlings'in üyesi olan yazar ve oyuncu Robert Breck Denny 34 yaşında yaşamını yitirdi.
Ailesi, Denny'nin Pazartesi günü Santa Barbara'da nadir görülen bir dalak atardamarı anevrizması nedeniyle öldüğünü söyledi.
Denny, New York Üniversitesi'nden yaratıcı yazarlık derecesi ile mezun olduktan sonra, komedi yazarlığı ve oyunculuğuna başladı. Los Angeles'taki The Groundlings Theatre'da Sunday Company'nin bir üyesiydi ve Nickel Dickers adlı oyunu Encore'u kazandı. 2018 Hollywood Fringe Festivali'nde Yapımcı Ödülü'nü aldı ve kendisinin yazdığı The Last Piece adlı kısa filmin yapımcılığını ve başrolünü üstlendi .
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