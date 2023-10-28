Ünlü oyuncu Yalı Çapkını'na veda etti
Star TV’nin cuma akşamlarına damgasını vuran OGM Pictures imzalı dizisinde tansiyon iyice yükseldi. Dizide yeni bir ayrılık yaşandı.
Fenomen dizi “Yalı Çapkını”nda bir ayrılık yaşandı. Geçen sezon “Yüzyıllık Mucize” dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Cemre Gümeli bu sezon aynı yapım şirketinin “Yalı Çapkını” dizinin kadrosuna Ferit’in (Mert Ramazan Demir) fizik tedavi doktoru Talih olarak katılmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin
hikâyesi planlandığı gibi ilerlemeyince Cemre Gümeli yapım şirketiyle
karşılıklı anlaşarak projeden ayrıldı. Gümeli şu günlerde 2 ünlü yapım
şirketinin dizi projeleriyle görüşüyor.
REYTİNGLERDE ARTIŞ
Öte yandan “Yalı Çapkını” bu hafta 2 yeni bölümüyle birden seyirci karşısına çıktı. Pelin rolüne hayat veren Buse Buçe Kahraman ile annesi Zerrin’e hayat veren Toprak Sağlam’ın ekibe tekrar dönmesi reyting rakamlarını yükseltti.
Önceki hafta ekrana gelen bölüme göre tüm kişilerde 1.44, AB’de 0.33
ve ABC1’de 1.09 oranında reyting artışı yaşadı.
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