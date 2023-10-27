Yalı Çapkını'ndan Cumhuriyet'in 100. yıl kutlaması
Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisinin oyuncuları ve ekibi Cumhuriyet'in 100. yılını sosyal medyada paylaştıkları videoyla kutladı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kadrosu Cumhuriyet'in 100. yılını çok konuşulacak bir videoyla kutladı.
Yalı Çapkını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde dizide 'Kazım' isimli karakteri canlandıran oyuncu Diren Polatoğulları, tüm kadroyu yalının bahçesine çıkarıyor.
Yalının bir yanına Türk bayrağı asılırken diğer taraftan ise dizinin teknik ekibi dev Atatürk bayrağı asıyor.
"CUMHURİYET ÇOK YAŞA"
Videonun devamında ise hep bir ağızdan "Cumhuriyet çok yaşa" sözleri duyuluyor. Yalı Çapkını resmi hesaplarından o anlar şu sözlerle paylaşıldı:
"Cumhuriyet çok yaşa! Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağını olan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun!"
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