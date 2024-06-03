Ünlü şarkıcı Adele konser esnasında seyircisini azarladı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:37

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:37

Adele, Las Vegas'taki Caesars Palace'ta verdiği konserde bir seyircisini azarladı. 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'Adele ile Hafta Sonları' adlı konser serisine katılan bir seyircinin "Onur Haftası berbat!" diye yaptığı homofobik çıkışının ardından LGBTİ+ topluluğunu savunan bir karşılık verdi.



Adele sahneden, "Sen aptal mısın? Bu kadar saçmalama. Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa çeneni kapat, tamam mı?" diye çıkıştı.

Adele daha önce de LGBTİ+ topluluğuna desteğini birçok kez gösterdi.

Adele, 2016 yılında Orlando'daki eşcinsel gece kulübünde 49 kişinin ölümüne yol açan katliamı da anmıştı.



Öte yandan eski eşi Simon Konecki'den 11 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele, geçen ay Las Vegas sahnesinde, bir çocuk daha istediğini ve bu sefer küçük bir kız çocuğu sahibi olmayı umduğunu açıklamıştı.