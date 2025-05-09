Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında yasadışı bahis soruşturması
Şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak nedeniyle yasadışı bahis soruşturmasına dahil oldu. Sabah’ta yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatılan Polat, iddiaları reddetti.
Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle takibe takılan isimlerden biri de şarkıcı Begüm Polat oldu.
Begüm Polat'ın sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak başını belaya soktu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Begüm Polat verdiği ifade de suçlamaları reddetti.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirterek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.
Kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını söyledi.
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