Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında yasadışı bahis soruşturması

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:53

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:54

Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle takibe takılan isimlerden biri de şarkıcı Begüm Polat oldu.

Begüm Polat'ın sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak başını belaya soktu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Yasadışı bahis reklamını önlemeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Begüm Polat verdiği ifade de suçlamaları reddetti.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirterek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını söyledi.