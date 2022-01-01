Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu koronavirüse yakalandı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, dün akşam saatlerinde yaptırdığı Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2022 Cumartesi, 18:10
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu koronavirüse yakalandı
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Hem paylaşımlarıyla hem de sözleriyle gündeme gelen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu,  dün akşam saatlerinde yaptırdığı Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarıoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıktığını ''Bir sıçradık iki sıçradık derken ebelendik'' notuyla duyurdu.


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