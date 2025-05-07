Ünlü sunucu Seda Akgül'den 'Kısmetse Olur' itirafı: 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' dedi, Doğuş Grubu işten çıkardı...'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:39

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:53

Ünlü televizyon sunucusu Seda Akgül, kişisel YouTube kanalında yayınladığı videoda, 2014 yılında dönemin Başbakanı, şimdiki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan müdahalesiyle Star TV'den işten çıkarıldığını iddia etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İŞTEN ATTIRDI"

Akgül, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Cumhurbaşkanımız, 2014 Ağustos ayında ‘Sen haber okuma, yorumlu haber yapıyorsun’ diyerek Star’dan işten attırmış beni. Ferit Şahenk, 3 aylık maaşımı vermiş, ‘Onlar bizimle 13 sene daha beraber’ demişti.

Şahenk bana ‘Onlar bizimle 2027 yılına kadar beraber, bizim çok fazla çalışanımız, holdingimiz var. Lütfen bu ricamızı kırma. Hakkını helal et’ demişti."

"BORCUM OLDUĞU İÇİN KISMETSE OLUR'U KABUL ETTİM"

Akgül, "Ben Star Haber’den, İrfan Kanal D sabah kuşağından öyle atılmıştı. Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı. Borcum çok olduğu için Kısmetse Olur’u kabul ettim" diye konuştu.

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül 17 Haziran 1971 Ankara doğumlu, Türk sunucu ve akademisyen ve yazar. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj gördü.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV8’de görev aldı. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınıyor. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirdi.

TV8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başladı. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılıp ve "Kısmetse Olur"u sunmak için Kanal D'ye geçti.