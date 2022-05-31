Ünlü yayıncı Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Twitch yayıncısı Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı.
Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı.
Sonuç'un askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.
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