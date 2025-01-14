Ünlü yazar Neil Gaiman ikinci kez cinsel saldırı iddialarıyla gündemde

Ünlü fantezi yazarı Neil Gaiman, 8 kadının iddialarıyla cinsel taciz ve saldırı suçlamalarının odağında. Gaiman'ın temsilcileri suçlamaları reddederken, yazarın kadınlarla “kendi rızalarıyla ilişkiye girdiğini” savundu.

Ünlü yazar Neil Gaiman ikinci kez cinsel saldırı iddialarıyla gündemde
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:45

Fantezi edebiyatının önde gelen isimlerinden Neil Gaiman, hakkında ortaya atılan yeni cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla gündemde.

New York Magazine'in 13 Ocak'ta yayımladığı kapak haberinde, 8 kadınla yapılan röportajlara dayanılarak Gaiman'a yönelik çeşitli suçlamalar detaylandırıldı.

Daha önce, 2024 yılında yayımlanan Master adlı podcast'te 5 kadın ünlü yazara yönelik suçlamalarını açıklamıştı.

Bu kadınlardan 4'ü, New York Magazine'in “Güvenlik Sözcüğü Yok” başlıklı haberinde yeniden konuştu.

ESKİ ÇOCUK BAKICISININ İDDİALARI

Gaiman'ın eski eşi Amanda Palmer ile birlikte çalıştığı dönemde çocuk bakıcılığı yapan Scarlett Pavlovich, Şubat 2022'de Yeni Zelanda'da Gaiman tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.

Pavlovich, yazarın kendisine evin arka bahçesindeki bir küvette ve bir otel odasında saldırdığını iddia etti.

Pavlovich’in ifadesine göre, otel odasında gerçekleşen olay sırasında çiftin oğlunun da aynı odada bulunduğu belirtildi.

BAŞKA KADINLARIN ANLATIMLARI

Haberin bir diğer dikkat çeken kısmında, 1990’larda bir imza gününde Gaiman’la tanışan ve "Brenda" takma adını kullanan bir kadın, yazarın yıllar sonra bir korku kongresinde kendisine rahatsız edici şekilde yaklaştığını anlattı. Brenda, "Beni bir ritüele dahil ediyormuş gibi konuştu" dedi.

Bir başka kadın olan Katherine Kendall ise 2012 yılında Gaiman’la tanıştığında, tur otobüsünde yazarın kendisine saldırmaya çalıştığını öne sürdü.

New York Magazine'in haberine göre, Gaiman daha sonra bu olayla ilgili 60 bin dolar ödeme yaparak "zararı telafi etmek" istemiş.

GAIMAN'DAN AÇIKLAMA

Gaiman’ın temsilcileri, iddiaları “yanlış ve içler acısı” olarak nitelendirerek reddetti.

2023 yılında Gaiman'a yönelik bir polis raporu hazırlanmış ancak soruşturmanın düştüğü bildirildi.

Gaiman ise New York Magazine'e yaptığı açıklamada, kadınlarla “kendi rızalarıyla ilişkiye girdiğini” ifade etti.

DEVAM EDEN PROJELERİ

64 yaşındaki yazarın eserlerinden uyarlanan projeler arasında Netflix’te yayınlanacak The Sandman’in ikinci sezonu, Amazon’da mini dizi Anansi Boys ve Good Omens’in 90 dakikalık final bölümü bulunuyor.

Bu iddiaların, Gaiman’ın hem kariyeri hem de eserlerinin adaptasyon süreçleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.


Etiketler: #Cinsel saldırı #Neil Gaiman

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