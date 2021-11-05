Ünlü yönetmen Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı
Fenomen seri Harry Potter'ın ilk iki filminde yönetmen koltuğunda oturan, üçüncü filminin de yapımında bulunan Chris Columbus, serinin tiyatroya uyarlanan hikayesi Lanetli Çocuk'u beyazperdeye aktarmak istediğini söyledi.
Help, Müzede Bir Gece, Pixels gibi filmlerle de tanınan Chris Columbus, Harry Potter serisinin sinema dünyasında sevilmesinde önemli rol oynuyor. Columbus serinin ilk üç filminin yapımında bulundu.
Columbus, serinin tamamından seneler sonra yazılan Lanetli Çocuk’un beyaz perdeye uyarlanmasında son derece istekli olduğunu anlatıyor.
Sözcü’de yer alan habere göre; Columbus, ayrıca Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıran Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in yaşlarının tam da hikayede geçtiği gibi olmasından dolayı oldukça heyecanlı:
“Lanetli Çocuk’u yönetmeyi çok isterim. Harika bir oyun ve çocuklar aslında bu rolleri oynamak için doğru yaştalar. Bu benim küçük bir fantezim.”
Ölüm Yadigarları – Bölüm 2’de makyaj ekibi üç oyuncuyu yaşlandırmaya çalışmış ancak hayranlar tarafından bu, alay konusu olmuştu.
İki bölümden oluşan Lanetli Çocuk Oyunu ise, 2018 ödüllerinde En İyi Oyun da dahil olmak üzere altı Tony kazandı. Aynı zamanda, bir oyunun tüm zamanların en yüksek haftalık bilet satış rekorunu da kırdı.
Gösteri, bu ay tek parça prodüksiyonla Broadway’e geri dönüyor.
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