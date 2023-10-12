Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman'a kraliyet ödül verdi, konsolosluk vize vermedi
Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman, Hollanda Kraliyeti'nden Onur Ödülü aldığını ancak vize alamadığı için Hollanda'ya gidemediğini duyurdu.
Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman, sosyal medya hesabından Hollanda Kraliyeti'nden Onur Ödülü aldığını duyurdu.
Ataman, Hollanda'ya gitmesi gerektiğini ancak Hollanda Büyükelçiliği'nin vize vermediğini açıkladı.
"VİZE VERMEDİLER"
Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hollanda kraliyetinden “Avrupa kültürüne vermiş olduğum katkılardan” dolayı ödül aldım (ne katkısı sormayın, sadece sanatçıyım). Hollanda’ya gitmek gerekti. Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim"
Hollanda kraliyetinden “Avrupa kültürüne vermiş olduğum katkılardan” dolayı ödül aldım (ne katkısı sormayın, sadece sanatçıyım). Hollanda’ya gitmek gerekti. Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim ????.— Kutluğ Ataman ?? (@kutlugataman) October 11, 2023
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