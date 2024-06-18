Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'ya İsrail tepkisi: Arabasına tekme attılar!
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, İsrail'e olan desteği nedeniyle ABD'de protesto edildi.
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'ya karşı İsrail'e olan desteği nedeniyle ABD'de eylem düzenlendi.
Son yıllarda İsrail'de yaşayan yönetmen, senarist ve oyuncu Quentin Tarantino, ABD'nin New York kentinde tepkilerle karşılaştı. Yemek yediği restorana giren kişiler tarafından protesto edildi.
Restorandan çıkarken de tepkilerin devam ettiği Tarantino, korumaların eşliğinde aracına bindi. Bazı protestocular Tarantino'nun aracına ayaklarıyla vurdu.
Eylem videoları sosyal medyada gündem oldu.
Tarantino, 13 Ekim 2023'de İsrail'de bir askeri üssü ziyaret ederek, askerlere destek vermişti.
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