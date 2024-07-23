Üsküdar Kent Lokantası nerede? Üsküdar Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, çeşitli ilçelerde yurttaşların hizmetine sunuluyor. Peki, Üsküdar Kent Lokantası nerede? Üsküdar Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 20:39
Üsküdar Kent Lokantası nerede? Üsküdar Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde hizmet veriyor. Bu lokantalar, lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Peki, Üsküdar Kent Lokantası nerede? Üsküdar Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir? İşte, ayrıntılar...

ÜSKÜDAR KENT LOKANTASI NEREDE?

Adres:

MİMAR SİNAN MAHALLESİ, HAKİMİYETİMİLLİYE CADDESİ, O-02, O-03, 0-04 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

İletişim: 

444 10 34

ÜSKÜDAR KENT LOKANTASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Çalışma saatleri: 

Hafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı 

ÜSKÜDAR KENT LOKANTASI FİYAT LİSTESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, tatlı seçenekleri ise 14 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. İçecekler ise 12 TL'den temin edilebiliyor.


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