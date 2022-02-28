Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, Camdaki Kız'a dahil oldu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'a bir usta isim daha katılıyor. Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu. Yazıcıoğlu, dizide Cana'nın babası rolünü oynayacak.
OGM Pictures imzalı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Hande Ataizi'nin paylaştığı ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Son olarak, dizinin kadrosuna usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu da dahil oldu.
Usta aktör Yazıcıoğlu, dizide Cana’nın (Hande Ataizi) babası Haluk Atasoy rolüne hayat verecek. Yazıcıoğlu, dizide genç sevgilisi olan oldukça varlıklı bir adam olarak seyirciyle buluşacak. Cana babasından yardım isteyecek.
Dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen "Camdaki Kız", yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
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