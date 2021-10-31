Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Orbey, aynı zamanda "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi.
Usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği tarafından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül’ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.
Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi.
Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB)
Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.
Sanatçı; Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız
Aksaray’ın En Büyük Yangını, Cengiz Han’ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi
tiyatro oyunlarında yer almıştı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ankara Devlet Tiyatrosu emekli oyuncularımızdan Gönül Orbey'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”
Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül’ümüz GÖNÜL ORBEY aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun ?? pic.twitter.com/hbTc4KzGiM— DETİS (@DT_Detis) October 31, 2021
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan görevden aldı
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- 'İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım'
- Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu
- Türkiye’yi bekleyen tehlike ne?
- Seçmenden Erdoğan'a kötü haber!
- MHP’den erken seçim ve aday açıklaması
- Eski rektörden bir garip 'dolar' paylaşımı
- Eski bakandan 'şeriat devleti' uyarısı