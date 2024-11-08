Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali görenleri şaşırttı: 'İnternetim olsaydı, hapisteydim'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:32

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:32

Bir döneme damgasını vuran Üvey Baba dizisindeki "Halil" karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Snob Magazin’e konuşan 85 yaşındaki oyuncu, "Çok görünmüyorsunuz?" sorusuna, "Görünecek halimiz kalmadı" yanıtını verdi.

Ekrana dönmeyi planladığını belirten İnkaya, “Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var” diyerek, sektördeki zorluklara dikkat çekti.

Kullandığı tuşlu telefonuyla dikkat çeken İnkaya, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

Üvey Baba dizisiyle sık sık sosyal medyada gündeme gelen İnkaya, "O zaman tutan diziler içerisinde iyi bir çıkış yaptı. Farklı bir tipti. İnandırıcıydı. İnandırıcılığın kadar seyredilirsin" diyerek, rolünün kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ayrıca, mesleğin zorluklarına değinerek, "Yeşilçam kolay olmadı. O zaman böyle ödemeler yoktu. Senetler veriliyordu" dedi.

Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan İnkaya, “Senaryoyu bir kere değil, 60 kere okusunlar. Yönetmenle göz göze gelsinler. İnandırıcılığınla seyredilirsin” dedi.

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şemsi İnkaya, sanat hayatına İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak başlamıştır. İlk oyunu Pabuçcu Ahmet olan İnkaya, Kırık Kanatlar, Darbe, Üvey Baba, Kertenkele, Ben Onu Çok Sevdim, Gece Sesleri, İçerideki, Canikom, Ah Bu Gençlik, Vur Patlasın Çal Oynasın gibi birçok önemli projede yer almıştır.