Uyku sorununa deva oluyor, zihni dinlendiriyor: Uykusuzluğa iyi gelen 7 süper besin

Uykusuzluk, stres, yoğun iş temposu, ekran başında geçirilen uzun saatler veya yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıkabilir. Uykuya geçiş sürecinde vücudun ihtiyaç duyduğu melatonin ve serotonin gibi hormonların üretimi bazı besinlerle desteklenebilir. Bu sayede hem daha kolay uykuya dalabilir hem de daha kaliteli bir uyku çekebilirsiniz. Peki, uyku sorununa deva olan gıdalar nelerdir? İşte, uykusuzluğa iyi gelen 7 süper besin...

UYKUSUZLUĞA İYİ GELEN 7 SÜPER BESİN

1. Süt ve süt ürünleri

Süt, içerdiği triptofan sayesinde melatonin üretimini artırır. Gece yatmadan önce içilen bir bardak ılık süt, daha rahat uykuya geçiş sağlar. Yoğurt ve kefir de benzer etkiye sahiptir.

2. Ceviz ve badem

Ceviz, doğal melatonin kaynağıdır. Badem ise içerdiği magnezyum ile kasları gevşeterek uykuya dalmayı kolaylaştırır. Ara öğünlerde tüketildiğinde uykusuzluğa karşı doğal bir destek sağlar.

3. Muz

Muz, hem potasyum hem de magnezyum açısından zengindir. Bu mineraller kasları gevşetir ve sinir sistemini sakinleştirir. Ayrıca muzun içerdiği triptofan, serotonin ve melatonin üretimini artırır.

4. Yulaf

Yulaf, uyku hormonu melatonin açısından güçlü bir besindir. Ayrıca kan şekerini dengeleyerek gece boyunca daha kaliteli bir uykuya yardımcı olur.

5. Papatya çayı

Papatya çayı, sakinleştirici etkisiyle uyku sorunları yaşayanların en çok tercih ettiği bitki çaylarından biridir. Düzenli olarak tüketildiğinde hem uykuya dalmayı kolaylaştırır hem de uykunun derinleşmesine yardımcı olur.

6. Kiraz ve vişne

Kiraz ve vişne, doğal melatonin kaynağı olarak bilinir. Özellikle vişne suyu tüketmek, uykuya dalma süresini kısaltır ve uyku kalitesini artırır.

7. Bal

Bal, beyinde triptofanın serotonine dönüşümünü hızlandırarak uykuya destek olur. Ilık süte bir kaşık bal eklemek, gece uykusunu kolaylaştıran doğal yöntemlerden biridir.