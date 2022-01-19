Uykusuz'dan Erdoğan'a enflasyon göndermesi
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, kapağında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon konusundaki açıklamalara gönderme yaptı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyon açıklamalarına gönderme yaptı.
Erdoğan bu hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ABD ve Avrupa ile kıyaslayarak kullandığı “Amerika’ya bakın felaket Avrupa desen aynı. Raflarda yiyecek gıda bulamıyorlar. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir sorunu yok” demişti.
Uykusuz, rafları dolu olan bir markette sepetlerinde sadece ekmek olan çifti çizdi. Dergi, Erdoğan'ın açıklamalarını, 'hamdolsun raflar dolu!' sözleriyle tiye aldı.
İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı;
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