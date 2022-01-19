Uykusuz'dan Erdoğan'a enflasyon göndermesi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 12:28

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyon açıklamalarına gönderme yaptı.

Erdoğan bu hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ABD ve Avrupa ile kıyaslayarak kullandığı “Amerika’ya bakın felaket Avrupa desen aynı. Raflarda yiyecek gıda bulamıyorlar. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir sorunu yok” demişti.

Uykusuz, rafları dolu olan bir markette sepetlerinde sadece ekmek olan çifti çizdi. Dergi, Erdoğan'ın açıklamalarını, 'hamdolsun raflar dolu!' sözleriyle tiye aldı.

İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağı;