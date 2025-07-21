Uykusuzluğa karşı ilaç gibi 4 egzersiz: Uyku süresini 2 saat daha artırıyor

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen uykusuzluk sorununa dair umut verici bir çözüm yolu bilim insanlarından geldi. Çin'deki Pekin Çin Tıbbı Üniversitesi’nden araştırmacılar, 22 klinik çalışmayı mercek altına alarak hangi egzersizlerin uykuyu en çok iyileştirdiğini ortaya koydu. Bulgular, bazı basit egzersizlerin ilaç kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

YOGA, UYKUDA KALMA SÜRESİNİ İKİ SAAT UZATABİLİYOR

Araştırmaya göre, özellikle yoga yapan bireylerde uyku süresi neredeyse iki saat artarken, uyandıktan sonra tekrar uykuya dalmakta yaşanan zorluklarda da belirgin azalma gözlemlendi. Yoga, bedensel farkındalık ve kontrollü nefes üzerine odaklanarak anksiyete ve depresyon gibi uyku kalitesini düşüren sorunları hafifletiyor.

TAİ CHİ VE YÜRÜYÜŞLE DAHA DERİN VE KALİTELİ UYKU

Araştırma, Tai Chi’nin de uyku kalitesini artırdığını ortaya koydu. Yavaş ve akıcı hareketlerden oluşan bu geleneksel Çin egzersizi, hem bedeni hem zihni rahatlatıyor. Yürüyüş ya da hafif tempolu koşunun ise sadece uykuyu değil, stresi azaltan kortizol hormonunu düşürüp uyku döngüsünü düzenleyen melatonin hormonunu artırarak uyku kalitesini doğrudan etkilediği belirtildi.

EGZERSİZİN UYKUYA ETKİSİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Bilim insanlarına göre, egzersizin uyku üzerindeki etkisi hem fizyolojik hem de psikolojik mekanizmalarla gerçekleşiyor. Artan enerji harcaması, daha iyi duygusal denge, hormon seviyelerinde düzenleme ve derin uyku evrelerinde artış, egzersizin başlıca faydaları arasında.

NE KADAR EGZERSİZ YETERLİ?

İncelenen çalışmalarda egzersiz programlarının 4 ila 26 hafta sürdüğü görüldü. Haftalık egzersiz sıklığı net olarak belirtilmese de uzmanlar, yeni başlayanlar için haftada 2-3 yoga seansı öneriyor. Araştırmacılar, egzersizin düzenli yapılmasının etkili sonuçlar için hayati olduğunu vurguluyor.